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محافظ أسوان يوجه بمراجعة رخص التكاتك ومصادرة المخالف

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إدارة المرور للقيام بمراجعة رخص وأرقام مركبات التوك توك على أن يتم مصادرة أي مركبة مخالفة وغير مرخصة وذلك لتحقيق السيطرة اللازمة ومنع أي تكدس بالشوارع والحفاظ على سلامة المارة والسيارات من أي أضرار .

وقال خلال جولته التفقدية بالمدينة، ان ذلك يأتي لتحقيق الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية في ظل اعمال التطوير والتجميل الجارية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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