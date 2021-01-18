شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 551 مخالفة في حملات مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان حملاتها المرورية اليومية، والتى أسفرت عن ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

كما تم ضبط 2 دراجة نارية، و2 توك توك، بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، و117 مخالفة تجاوز السرعة، و115 مخالفة متنوعة.