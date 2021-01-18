شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الأول لتدريب القيادات التعليمية بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات التربوية، والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بديوان عام المديرية، موضحا أن مدة التدريب ٥ أسابيع، بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية، للمرشحين لشغل المناصب القيادية بقطاع التعليم من ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس.

مؤكدا أنه من الضرورى تحقيق أعلى استفادة من التدريب لما له من دور كبير في إعداد كوادر من القيادات التربوية الواعدة.