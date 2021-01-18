شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن تفاصيل قداس«عيد الغطاس» والقنوات الناقلة له مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الظهور الإلهي «عيد الغطاس» بكنيسة المقر البابوى الملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور بعض الآباء والأساقفة والكهنة والشمامسة، دون حضور شعبي.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد بالقاهرة والإسكندرية، تقرر إقامة قداس عيد الغطاس أسوة بقداس عيد الميلاد، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصًا.

تبدأ الصلوات من السابعة مساءًا بصلوات قداس اللقان ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وتذاع في بث حي على صفحة المتحدث الرسمي والقنوات الفضائية المسيحية وقناة COC Channel على الإنترنت.