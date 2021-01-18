شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات حالة على حميدة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل نافع، نجل شقيقة الفنان على حميدة والمُرافق له، إن الفنان ينتظر نتيجة إجراء الفحص الذري الخاص لتشخيص حالته الصحية بشكل دقيق.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه «بعد خضوعه السبت الماضي لفحص المسح الذري، قرر الأطباء إجراء المزيد من التحاليل والفحوصات قبل وضع التقرير النهائي».

خلال الأيام الماضية، تصدر الفنان على حميدة ترند مؤشر البحث «جوجل»، وذلك بعد تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب، من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الحكاية» المُذاع على قنوات «mbc مصر»، إذ أثار حالة من الجدل الواسع بين رواد السوشيال ميديا، لأن إمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه من «حصوة في المرارة».

وتواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان على حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.

وبعد استغاثة «حميدة»، قررت وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة، فقال في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «اتعمل لي واجب كبير وسعيد جدا باللي حصل معايا ده، ورُحت مستشفى معهد ناصر وعندي أمراض في المرارة ومن المفترض أعمل عملية فيها».