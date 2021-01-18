شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دسوق تتابع كسح مياه الأمطار في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه بشوارع مدينة دسوق وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أول بأول، ورفع كل مخلفات المطر، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

كما تابعت «ماضي» استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية واحتمال سقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، بحضور نواب رئيس المدينة أحمد عيسى، المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء أشرف داود، رئيس حى شمال، ووليد فاروق، رئيس حى جنوب، وفريق العمل بالمتابعة الميدانية.