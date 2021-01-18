شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقي يزور سجن طرة ويتفقد الأوضاع المعيشية للنزلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد حقوقي سجن طرة وتفقد الأوضاع المعيشية للسجناء، استجابة لدعوة من وزارة الداخلية، للوقوف على الأوضاع داخل السجن.

ضم الوفد الحقوقي كلا من محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل شلبي الباحث وعضو الأمانة الفنية للمجلس، وسعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وهاني إبراهيم رئيس مؤسسة المحروسة، وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

وعقد الوفد خلال زيارته أمس الأحد، لقاءات مع نزلاء السجن، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل.

وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية إن الزيارة تأتي بمبادرة من قبل وزارة الداخلية ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة وضم الوفد عددا من المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف زغلول «لمست المنظمة المصرية تأكيد لمبدأ الشفافية وتعاون من قبل الجهات الأمنية المعنية وإدارة السجن بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات ورفع كفاءتها وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة كورونا».

وأكد زغلول أن هذه المبادرات ممثلة في استئناف برنامج زيارات السجون تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال الزيارات، وتتطلع لتقديم إسهاماتها في مجال تطوير السجون ومراكز الاحتجاز اتساقاً مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدد زغلول على أهمية تلك الزيارات موضحا أن الانفتاح على زيارات المنظمات الحقوقية لعدد أكبر من السجون بما يكفل تفقد كافة السجون البالغ عددها السبعة والأربعين في البلاد، من خلال منح الأولوية لزيارة السجون شديدة الحراسة في كافة الأقاليم، لاسيما وأنها تثار بشأنها ادعاءات ومبالغات يوضح ويكشف كثيرا مما يثار بشأنها.