كرم جبر: الجماعات المتطرفة قسمت المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن استعادة الوعي يأتي من خلال الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام والمسلم الحق هو من تسكن داخله روح حب الحياة والجمال والسكينة، فتعاليم الدين الصحيحة تغرس في النفوس هذه المعاني الجميلة لأن المسلم الصحيح لا يرى في الحياة إلا القيم العليا والمعاني السامية فلا تراق الدماء ولا تنثر الأشلاء، فالمسلم الصحيح ليس هو من تدون عنه الأدبيات السوداء.

وأضاف أن بعض الجماعات المتطرفة أرادت أن يكون الإسلام سلطة أو حكم يريدون اعتلائه، وأطلقوا الفتاوى المتطرفة التي تنطق باسم الإسلام زورًا وبهتانًا حتى حاولوا اختزال الإسلام في القتل، ولم يأتي في أذهانهم كيف تكون صورة المسلمين، وأوضح أن المسلم الحقيقي هو من يقاوم التطرف ويتصدى له، فالإسلام دين ودولة وليس دين وسلطة.

وتابع: أتذكر في أواخر الأربعينيات قام فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك باستدعاء حسن البنا وسأله هل أنتم جماعة دينية أم سياسية لأنه لا يمكن أن تجمعوا بين الإثنين لأنكم تظلمون أنفسكم والإسلام، ولم يرد البنا ولكن رد أعضاء جماعته بعد أحداث يناير بعدما انطلقوا قتلا في أبناء الشعب من أجل الوصول إلى حكم البلاد ولكن الله أراد أن تأتي ثورة 30 يونيو ليستعيد المصريون وطنهم من تلك الجماعة، فالجماعة لم تتعامل مع أي نظام إلا وحدث صدام لأن المجتمع ينطوي تحت مظلة الهوية الوطنية الواحدة، وهم يتعاملون إخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين.

وقال: أستغرب من يتحدث عن مصالحة بين الدولة والجماعة الإرهابية، فكيف تتصالح الدولة مع أبنائها لأن المصالحة تكون من الأجنبي فقط، فهل لأحد الأبناء أن يعقد صلح مع والده، فجميع من يعيش في مصر ويحترم قوانينها يتمتع بحقوقه كاملة فعدد أعضاء الجماعة الذين ارتكبوا أعمال عنف قليل جدا ويجب أن يلقوا جزائهم أما الباقي فيعيشون في مصر ويتمتعون بجميع حقوقهم دون أي تميز، ومصر لا تميز أبدا بين أبنائها.

وأشار إلى أنه يجب أن تمضي الحياة وفقًا للتعاليم الإسلامية، فالإسلام الصحيح ليس دين سلطة لأن السلطة لها ألاعيبها فمن أراد السلطة والسياسية فليلعب سياسة فقط ولا يستخدم مفاهيم الدين، فالمسلم لا يغتاب ولا يغتال.​