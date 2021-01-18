"البيت ده عليه دم".. ياسمين تروي تفاصيل مقتل زوجها أمام طفلته في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد وسامح غيث:

لم يتحمل "أحمد ع." رؤية أحد جيرانه يبيع مخدرات أمام منزله، عنفه مرة وراء الأخرى مطالبا إياه بعدم الوقوف أمام منزله وبيع المخدرات، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأول، طعنًا بسكين على يد تاجر المخدرات.

المجني عليه "أحمد" الشهير بـ "ميشو" هو الأخ الأكبر لأشقائه الثلاثة، تزوح قبل ثلاث سنوات، "ياسمين ف." بعد قصة حُب مشهودة، رُزقا بطفلة "مكة" تبلغ من العمر الآن سنتين؛ يقيم أحمد وزوجته وطفلتهما في شقة سكنية في منطقة السوق ببهتيم.

المتهم "سعيد م." شهير بـ "الحرامي"، في العقد الثاني من العمر، لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الإعدادية، سُجن أكثر من مرة بسبب السرقة وتجارته في المواد المخدرة، وهو مسجل جنائي سرقات؛ يقيم في المنزل المواجه لمسكن المجني عليه. قبل10 سنوات، انفصل والدى المتهم عن بعضهما، تزوج والده من إمرأة أخرى، وهو نفس ما فعلته الأم، تزوجت شاب يصغرها في منطقة الخصوص.

منذ صغره اشتهر المتهم "سعيد" وشقيقه الأكبر، بإثارة المشاكل في منطقة سكنهما، واعتاد الأهالي سماع أصوات شجارهما مع آخرين تارة واعتدائهما على والدهما تارة أخرى. تتذكر زوجة المجني عليه في إحدى الأيام، أنقذ زوجها والد قاتله من يده "حط السكينة على رقبة أبوه، كان عايز يقتله، لكن أحمد أنقذه"، وتابعت ياسمين: وقتها لم يهدأ بال المتهم إلا عندما ترك والده المسكن، وأكملت: "كل الناس كانت بتخاف من المتهم، لكن زوجي الوحيد اللي كان يتدخل في مشاكله".

ظهر السبت قبل الماضي، وأثناء تواجد المجني عليه أمام مسكن، كانت زوجته تشتري أشياء من بقال بالمنطقة، بينما هي عائدة لمسكنها، شاهد زوجها "المتهم يبيع المخدرات في الشارع"، لاحظه ينظر لزوجته؛ استشاط المجني عليه غضبا وجن جنونه، توجه نحو المتهم وعنفه "مينفعش تبيع مخدرات في الشارع عشان البنات"، احتد النقاش بينهما، فاعتدى تاجر المخدرات على المجني عليه بسكين. استنجدت "ياسمين" بالمارة لانقاذ زوجها، دون مُجيب، تقول "ياسمين": "قطعله رجليه وطعنه في جنبه وشده في الشارع"، وتابعت: "جريت على جوزي، لميت دماءه بأيدي من على الأرض".

أسرعت "ياسمين" بنقل زوجها إلى المستشفى أملا في إسعافه، ولكن دون جدوى، فارق الزوج الحياة متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة في الجسم.

وعلقت أسرة المجني عليه لافتات تتضمن عبارات تحذيرية لمن يرغب في شراء مسكن المتهم "ميشو ما ماتش – حقك راجع- البيت عليه دم"

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالواقعة، وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برفقة قوة أمنية، إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم.