بسبب "فلوس الترميم" .. ضبط المتهم بقتل شاب بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل الواقعة وتم تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول حداد ، شقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثانى موظف ، شقيه "عامل بناء" توفى إثر إصابته بجرح طعنى.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم، بسبب مبلغ مالى نظير المساعدة فى ترميم عقار خاص بأحدهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.