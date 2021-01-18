طالبت بتعويض 10 ملايين.. تأجيل دعوى "ميرهان كيلر" ضد قناة النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام ضد قناة النهار، لجلسة أول فيراير، لتقديم المستندات.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء لسماع دفاع قناة النهار أمام المحكمة، ولتقديم ما يفيد ما أسفرت عنه الجنحة المقامة من ميرهان هشام ضد مذيع النهار الإعلامي تامر أمين.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان كيلر ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.