بعد تداولها على فيسبوك.. الأمن يفحص واقعة الحلويات الجنسية داخل ناد شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بأن الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تداول صورا لحلويات على شكل أعضاء جنسية خلال احتفال داخل نادي شهير بالقاهرة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول الصور الخادشة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يتم فحص الصور لتحديد هوية المشاركين وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.