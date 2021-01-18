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"فرضوا إتاوات على أصحاب المزارع".. ضبط تشكيل عصابي بطريق الإسكندرية الصحراوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى فرض الإتاوات على أصحاب المزارع بطريق إسكندرية الصحراوي.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام (6 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية مطلوب التنفيذ عليهما وسبق إتهامهما فى قضايا "سلاح- ضرب") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة و الإتاوات على المواطنين ملاك المزارع والأراضى الكائنة بطريق ( القاهرة _ الإسكندرية ) الصحراوى ، واتخاذهم من مزرعة كائنة بذات الطريق وكراً لهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية –2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – منظار – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) .

و بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى بتخطيط من أحد المتهمين ، واستخدامهم الأسلحة النارية المضبوطة فى نشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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