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إعدام حاويتين منشطات جنسية و«ترامادول» في ميناء الأدبية بالسويس

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس، الإثنين، بإعدام حاويتين تحتويان على كمية من المنشطات الجنسية وعقار «ترامادول» داخل ميناء الأدبية بالمحافظة.

جاء ذلك عقب قيام الجهات المسؤولة بميناء الأدبية بضبط حاويتين بهما أعداد كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطة.

وكلف الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة، مدير عام الصيدلة بالمديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعدام الحاويتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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