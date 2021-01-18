شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام حاويتين منشطات جنسية و«ترامادول» في ميناء الأدبية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس، الإثنين، بإعدام حاويتين تحتويان على كمية من المنشطات الجنسية وعقار «ترامادول» داخل ميناء الأدبية بالمحافظة.

جاء ذلك عقب قيام الجهات المسؤولة بميناء الأدبية بضبط حاويتين بهما أعداد كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطة.

وكلف الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة، مدير عام الصيدلة بالمديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعدام الحاويتين.