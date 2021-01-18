شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري» يشدد على استرداد أراضي أملاك الدولة من الحالات غير الجادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي أملاك الدولة بالمراكز، لمتابعة سير العمل، بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بمختلف مراكز المحافظة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل، للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع ناقش عددا من الطلبات المقدمة للتقنين بكل مركز من المراكز، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التي تم إبرامها حتى الآن. وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.

وأكد «الأنصاري» على ضرورة التحرك السريع والجاد في التعامل مع ملف التقنين، مشيراً إلى أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً، من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يوماً أخرى، حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكداً أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة، لإقامة مشروعات خدمية عليها.

واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الآداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة المقبلة، بكل مركز من المراكز، موجهاً مدير الأملاك بتحويل الطلبات المقدمة للتقنين، إلى مجالس المدن، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها، حتى مرحلة إبرام العقود، وتنظيم برنامج تدريبي بديوان عام المحافظة، لعدد من موظفي أملاك الدولة بالوحدات المحلية، حول كيفية التعامل مع نماذج العقود والإجراءات المتعلقة بها، بهدف الإسراع في إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التسعير والمعاينات.