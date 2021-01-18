شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع كورنيش النيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإثنين، اجتماعا مع مسئولي تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، وهي المرحلة الثانية بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش بطول 5 كم، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام والعقيد تامر أبوبكر إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني.

ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

ومن جانبهم، استعرض مسئولو التنفيذ معدلات ونسب تنفيذ المشروع، حيث تم البدء في أعمال العزل والتشطيبات الداخلية بمبني الخزان الأرضي، والانتهاء من أعمال الهيكل الخراساني والفواصل الإنشائية، والانتهاء من مخرج مواسير الميكانيكا بنسبة 50%، وفيما يتعلق بمبني بوابة 1 تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي، وجاري صب أعمدة الدور الأول، وتشطيب مخارج أعمال الكهرباء بنسبة 45% ،

كما تم البدء في سقف الدور الأول بمبني بوابة 2 مع الانتهاء من الهيكل الخراساني، ومخارج أعمال الكهرباء بنسبة 50%، وجارى التجهيز للبدء إنشاء مبني بوابة 3 مع الانتهاء من الأعمال، وتم العمل بالعزل الداخلي والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية داخل مبني بوابة 4 والانتهاء من الأعمال السابق ذكرها بنسبة 65%، بالتوازي مع أعمال صب أعمده أعلي المحلات، وتم صب أعمدة الدور الأخير في مبني المطعم والانتهاء من سقف الأرضي والرمبات والسلالم بنسبة 50%، بالإضافة إلى أعمال النافورة الأرضية وغيرها من أعمال.