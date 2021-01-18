شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يطالب مجلس النواب بعقد حوار مجتمعي حول «الثانوية التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وائتلاف «أولياء أمور المدارس الخاصة»، لجنة التعليم في البرلمان بتخصيص عدة جلسات وإجراء «حوار مجتمعي» يضم ممثلين للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء عند مناقشة ملف الثانوية التراكمية.

وأضافت «أحمد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه «من المتوقع حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام البرلمان الأيام المقبلة لتقديم كشف حساب عن ما قدمه وما سيستكمله، مطالبه البرلمان بمناقشته في ملف الثانوية التراكمية بموضوعية وربط النقاش بآراء وتخوفات أولياء الأمور من تطبيق الثانوية التراكمية، وليس مجرد لقاء ويمر مرور الكرام»، مضيفة: «ده مستقبل ومصير طلاب وتعب ومجهود أولياء الأمور، وبالتالي لا يعقل أن يحدد في جلسه».

وأشارت إلى أن «أولياء الأمور متخوفين من جعل الثانوية 3 سنوات بدلا من عام واحد، موضحا أن العام الواحد وهو الصف الثالث الثانوي يستنفذ أموالهم على الدروس الخصوصية والملازم والمراجعات، وتابعت: هناك ملاحظة أخرى وهي فرض رسوم على الطالب الذي يدخل الامتحانات المرات التالية والتي وصلت 5 آلاف حد أقصي، وهو عبء مادي يضاف على الأعباء الأخرى».

واستكملت: «هناك تخوفات أخرى من تعدد نماذج الامتحانات والتي قد تهدر تكافؤ الفرص إذا لم تكن متساوية في السهولة والصعوبة بين الطلاب»، مضيفة: «السنوات السابقة كانت هناك نماذج سهله لطلاب وصعبة على طلاب آخرين، وهذا أغضب أولياء الأمور»، فضلا عن التقييمات الأخرى التي ستكون مع مجموع الطالب في الثانوية التراكمية والتي لا نعرف عنها شيئا ولا كيفية احتسابها ضمانا للشفافية«.

وناشدت البرلمان المصري بـ«التمهل وعقد عدة جلسات بمشاركة ممثلين عن جميع عناصر المنظومة التعليمية»طلاب وأولياء أمور ومعلمين وخبراء«لفتح نقاش وحوار مجتمعي جاد يضمن مناقشة ملف الثانوية التراكمية بشكل موضوعي والخروج بأفضل توصيات ومراعاة الجميع».