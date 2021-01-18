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موعد مباراة مصر فى كأس العالم لكرة اليد وتردد أون تايم سبورت 3

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة بمشاركة 32 منتخبًا والتى تقام فى 4 صالات هي استاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإداراية و6 أكتوبر.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات -- التردد : 12303 -- الترميز : 27500 -- الاستقطاب : أفقي

موعد مباراة مصر في كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

الاثنين 18 يناير : السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    156,397

  • تعافي

    122,993

  • وفيات

    8,583

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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