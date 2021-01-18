شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر فى كأس العالم لكرة اليد وتردد أون تايم سبورت 3 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنقل قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة بمشاركة 32 منتخبًا والتى تقام فى 4 صالات هي استاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإداراية و6 أكتوبر.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3
القمر الصناعي: نايل سات -- التردد : 12303 -- الترميز : 27500 -- الاستقطاب : أفقي
موعد مباراة مصر في كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021
الاثنين 18 يناير : السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
-
الوضع في مصر
-
اصابات
156,397
-
تعافي
122,993
-
وفيات
8,583