موعد مباراة مصر فى كأس العالم لكرة اليد وتردد أون تايم سبورت 3

تنقل قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة بمشاركة 32 منتخبًا والتى تقام فى 4 صالات هي استاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإداراية و6 أكتوبر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع