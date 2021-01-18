شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب فرق هيئة التمريض بمستشفيات السويس على جهاز الصدمات لمواجهة كورونا في العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت عبير محمود مدير إدارة التمريض بالمديرية عدة دورات تدريبية لتمريض مستشفي السويس العام ومستشفي الصدر والحميات.

وشمل التدريب لفرق التمريض على العلاج بالاكسجين والعلامات الحيوية وجهاز الصدمات لخريطة السوائل والكوفيد١٩ والعزل المنزلى وإنعاش القلب الرئوي والغصة وايضا تم التدريب على طرق التسليم والتسلم ونقل الدم وتقييم درجة الوعى والعناية التمريضية لمريض الأزمات التنفسية.

كما تم التنسيق مع فريق السلامه والصحه المهنيه والتدريب على خطة التعامل مع الحريق في حال حدوث ذلك والتعامل مع تسريب الأكسجين، وتم التدريب من قبل فريق الجوده على معايير أمن وسلامة المريض وفصل الأدويه عاليه الخطوره والمتشابهه في الشكل والنطق وتم التدريب على العلاج بالأكسجين والعلامات الحيوية والعزل المنزلي.

وتم تدريب ٥ متدربين من مستشفى الحميات على العلاج بالاكسجين والعناية التمريضية لمريض الكوفيد١٩ وتركيب قسطرة بولية.

وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن استراتيجية مديرية الصحة بالسويس وبناءا على توجيهات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بما يساهم في حصول المرضي والمترددين في الحصول على افضل خدمة مقدمة.

