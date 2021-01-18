شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية انه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الطب البيطري ومكتب مراقبة الأغذية وإدارة تموين الباجور للمرور على ثلاجات ومحلات بيع اللحوم والدواجن.

وتم ضبط عدد 6 كيلو كبد وقوانص دواجن وعدد 2 كيلو بانيه دجاج وعدد كيلو لحمة مفرومة بإجمالى 9 كيلو غير مقبولة وعليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الأدمى حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين