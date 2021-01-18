شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية فى الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية لمواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وأكد أسامة أحمد محمد رئيس مركز ومدينة الحسنة ،على تكليف الإدارات المختصة للقيام بحملة تطهير وتعقيم كافة المصالح الحكومية داخل المدينة.. حيث شملت الحملة اليوم تطهير وتعقيم مبانى: ديوان عام مجلس المدينة، الإدارة التعليمية، وإدارة مكتب العمل بالحسنة.. مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتى في اطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن خطة التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحكومية .