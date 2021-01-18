شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تعلن نجاح أول عملية توسيع للشريان الرئيسي الأيسر بقلب مسن 67 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل عن نجاح أول عملية توسيع للشريان الرئيسي الأيسر بالقلب لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء عملية توسيع الشريان للمريض بعد إقرار لجنة القلب وجراحة القلب بالمستشفى بعدم لياقته جراحيًا، مشيرة إلى أنه تم استخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان باستخدام جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS).

ولفتت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أهمية استخدام هذه التقنية في إجراء مثل هذه الحالات المعقدة نظراً لخطورة التعامل مع الإنسدادات في هذا الشريان، وذلك بما وصلت إليه في الحفاظ على حياة عدد كبير من المرضى فاقت بكثير التدخل من دون استخدام هذه التقنية.

وأضافت الهيئة، أنه قام بعملية توسيع الشريان للمريض فريق القلب والقسطرة التداخلية بمستشفي النصر التخصصي، والذي يضم الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقسطرة القلبية، والدكتور محمد علم الدين، استشاري القلب والقسطرة العلاجية بمستشفى النصر التخصصي، د. أحمد شبل، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، د. معتز سلامة، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وذلك بالتعاون مع فريق متميز من تمريض وفنيين قسطرة القلب بالمستشفى.

من جانبة أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، تقديم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة ببورسعيد والتي تشمل مستشفيات (النصر التخصصي، النساء والولادة، الرمد التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد، السلام، المبرة) قد تم تجهيزها على أعلى مستوى وتضم أمهر وأفضل الكوادر البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية بما تسهم في تحقيق حلم المصريين بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

وتابع الدكتور أحمد السبكي: استخدام مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد أحدث التقنيات في إجراء العمليات والجراحات المتقدمة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة والتي تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة بما ساهم في تحقيق رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين على أعلى مستوى وبجودة وكرامة ودون تمييز.