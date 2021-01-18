شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 طن من القمامة من مدينة العريش يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على إزالة جميع التراكمات من القمامة في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش،وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وشدد سكرتير عام المحافظة، في اجتماع عقد برئاسته وبحضور، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، محمد عبدالمجيد، مدير شركة النظافة بالعريش، وعدد من مديري الادارات المعنية بالديوان العام، على استكمال العمالة الناقصة وتجديد وإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بشركة النظافة.

ووجه سكرتير عام المحافظة شركة النظافة برفع القمامة وتشويك المقالب وتجريد الشوارع طبقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركه.

أشار سكرتير عام المحافظة، إلى تشكيل لجنة للمرور على الشوارع والميادين لمتابعة موقف النظافة، حيث وضعت اللجنة عدد من الملاحظات.. مطالبا الشركة بتلاقي تلك الملاحظات.

اعطي سكرتير عام المحافظة توجيهاته بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين في قطاع النظافة.. بجانب رفع مخالفات الهدم والبناء.

من جانبه أكد محمد عبدالمجيد،مدير شركة النظافة، أن الشركة تقوم بجهود كبيرة في نظافة الشوارع والميادين ورفع ١٢٠ طن من القمامة يوميا من مدينة العريش.

أشار عبدالمجيد، أنه يجري إحلال وتجديد سيارات ومعدات الشركة، حيث يوجد ٣٠ سيارة لرفع القمامة يعمل عليها ٤٢ سائق.. معلنا عن اصطفاف جميع سيارات ومعدات الشركة يوم ١٦ فبراير المقبل.