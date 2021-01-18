شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام»: الإسلام دين ودولة.. والجماعة الإرهابية لم تتحالف مع أحد إلا وأحدثت تقسيمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كرم جبر ،رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإسلام دين ودولة، فالمسلم لا يكذب، ولا يغتاب، ولا يقتل، وهذه الجماعة الإرهابية لم تتحالف مع أحد إلا وأحدثت معه صدامًا وتقسيمًا وتشتتًا، وديننا الحنيف يغرس في نفوسنا المعاني السامية والراقية، والمسلم الحق من تسكن بداخله هذه القيم والمبادئ .

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في كلمته اليوم ،الاثنين، خلال فعاليات «استراتيجية بناء الوعي 2021م» ،التي تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان: «قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره»، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: أن الجماعات المتطرفة أرادوا أن يختزلوا الإسلام في سلطة أو حكم يريدون اعتلاءه، وانقلبت هذه الجماعات المتطرفة وارتكبوا جرمًا عظيمًا في حق الإسلام باختزاله في صورة القتل والدماء، مؤكدًا أن الجهاد الروحي يختلف تمامًا عما سوقته تلك الجماعات بل هو محفز للإنسانية، والمسلم الحق من يتصدى للجماعات الإرهابية، وقد ترجمت السنوات الماضية تاريخ الجماعة الأسود الذي يقوم على التخريب والتدمير، مشيدًا بدور الأوقاف في كشف طبيعة هذه الجماعات وتفنيد أفكارها المتطرفة.

وأهدى وزير الأوقاف لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضايا التجديد .