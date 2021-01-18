شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي يحيي زفاف نادر حمدي بحضور عدد من نجوم الأغنية والمشاهير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيى النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي نجل الفنانة عفاف حمدي على المنتجة سارة حسني، بحضور عدد كبير من صناع ونجوم الأغنية والفن، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والأغنية محمد نور، أحمد جمال، أحمد فهمي وحرمه هنا الزاهد وشقيقه كريم فهمي وحرمه، ومصطفى حجاج، محمد عطية حميد الشاعري، محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود انوسة كوتة، أيمن بهجت قمر وحرمه، أمير طعيمة، توما، المنتج محمد علام وحرمه مروه نصر، ريهام حسين، شيكو، كابتن عماد متعب وحرمه، فهد.

وتواجد حمدى بدر مدير أعمال حماقي وحرمه ،ماجد سرور وحرمه ،الاعلامى ممدوح موسى، مصطفى جاد وحرمه كارمن سليمان، مصطفى محفوظ، عزيز الشافعي، هانى محروس، أكرم حسني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، كابتن شيكابالا وحاتم فهمي، وأيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور.

وأشعل حماقي وصلات الرقص بالعديد من أغانيه المميزة التي شاركه في غنائها العروسين ومشاهير الأغنية من اصدقاء العروسين منها «قدام الناس»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها.

وتخلل فقرة حماقي كلمة تهنئة للعروسين، وأشار إلى أن جميع الحضور وهو منهم يحبون «حمدي» لأنه يستحق كل هذا الحب.

وكان نادر حمدي قد شارك في حفل حماقي ليلة رأس السنة وسط الأهرامات بالعزف على البيانو خلال أغنية «من البداية» ضمن البوم «كل يوم من ده» وهي من توزيع نادر حمدي.

وعقب نجاح حفل رأس السنة وجه حماقي الشكر لنادر لمشاركته عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: «أشكرك نادور، سعدت كثيرًا بمشاركة المسرح معك، وأتطلع لمزيد من الأغاني معك إن شاء الله».

ورد نادر على صفحته قائلاً: «كانت سعادتي يا حماقي، كانت ليلة رائعة، واستمتعت كثيرًا، ومزيد من الأغاني سويًا إن شاء الله، وأتمنى لك عام جديد سعيد».

وشارك في إحياء حفل زفاف نادر حمدي وسارة المطرب محمد نور زميل فرقة «واما»، وقدم أحمد جمال وكارمن سليمان بعض الأغان مجاملة للعروسين.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي، وسارة حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.