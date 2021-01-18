شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة معرض للأثاث المنزلي وتوزيع ملابس على الفقراء بالشرقية مجانًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط، والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوي معيشتهم، والوصول بالخدمات للمواطنين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب، والتي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وكذلك المتضررين من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة لرئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، قيام الجمعية بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الأهلية النشطة بمركز ومدينة كفر صقر، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بتنظيم معرض للأثاث المنزلي «مستعمل بحالة جيدة»، وتوزيع الملابس والأقمشة بالمجان لخدمة 300 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، بقري وعزب كفر السويركي، وأبوحريز، وعزبة التل، ومنشأه يوسف، وأبوعمران بكفر صقر، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.