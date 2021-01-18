شكرا لقرائتكم خبر عن عميد ووكلاء «طب بنها» يتابعون امتحانات «الجراحة» وتطبيق «إجراءات كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، والدكتورة نيرمين عدلي، والدكتور محمد جودة، والدكتور هشام الرشيد، وكلاء الكلية، الإثنين، امتحان الجراحة للفرقة السادسة لعام (٢٠١٩/ ٢٠٢٠).

تم خلال الجولة، المرور على اللجان، والاطمئنان على أسئلة الامتحانات، وهل هناك معوقات أثناء تأدية الامتحان، مع التأكيد على الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

كما تفقد العميد والوكلاء، أعمال الكنترول، وكيفية أرشفة أوراق الامتحانات للأعوام السابقة بشكل منظم يسمح بالحفاظ عليها من التلف وسهولة استعادتها في أي وقت.

وأكد عميد الكلية، أهمية أرشفة كراسات إجابات الامتحانات للأعوام السابقة ضمانًا لحق الطلاب، مع التأكيد على جودة العملية التعليمية.

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عميد ووكلاء طب بنها يطمئنون على امتحانات الجراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية