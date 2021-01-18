شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم بمخبز سياحي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2 طن دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله بالأسواق خارج المخابز البلدية، داخل مخبز سياحي، دون ترخيص.

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد حيازة صاحب مخبز سياحي كميات من الدقيق البلدي المدعم «استخراج 82%».

وبمداهمة المخبز المشار إليه، عثر على 2 طن دقيق بلدي مدعم يستخدمه في إنتاج الخبز السياحي، محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.