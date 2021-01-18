شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: القطاع يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية، الاثنين، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومعها أهداف التنمية المستدامة، وهي عبارة عن إطار يتألف من 17 هدفًا و169 غاية، يمكن من خلالها أن تقوم الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص من توجيه مساهماتهم وقياسها.

وأوضح «البطوطي» أن السياحة تساهم بشكل أساسي بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان المساواة بين الجميع ورفاههم، وتبرز السياحة بصورة خاصة في الأهداف 8 و12 و14، التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، والاستخدام المستدام للموارد البحرية.

وتنطبق إرشادات تنمية السياحة المستدامة وممارسات الإدارة على جميع أشكال السياحة في جميع أنواع الوجهات، بما في ذلك السياحة الجماعية ومختلف قطاعات السياحة المتخصصة، وتشير مبادئ الاستدامة إلى الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتنمية السياحة، ويجب إقامة توازن مناسب بين هذه الأبعاد الثلاثة لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وكشف مستشار منظمة السياحة العالمية، عن أن السياحة المستدامة ينبغي أن تتضمن الأسس الثلاثة التالية:

1. الاستخدام الأمثل للموارد البيئية التي تشكل عنصرا رئيسيًا في تنمية السياحة، والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي.

2. احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة، والحفاظ على تراثها الثقافي المبني والحي والقيم التقليدية، والمساهمة في التفاهم بين الثقافات والتسامح.

3. ضمان عمليات اقتصادية مجدية وطويلة الأجل، وتوفير المنافع الاجتماعية والاقتصادية لجميع أصحاب المصلحة التي يتم توزيعها بشكل عادل، بما في ذلك فرص العمل المستقرة وكسب الدخل والخدمات الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر.

وقال «البطوطي» إن التنمية السياحية المستدامة تتطلب مشاركة مستنيرة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، فضلا عن قيادة سياسية قوية لضمان مشاركة واسعة وبناء توافق في الآراء، ويعد تحقيق السياحة المستدامة عملية مستمرة وتتطلب مراقبة مستمرة للتأثيرات، وإدخال التدابير الوقائية و/ أو التصحيحية الضرورية عند الضرورة.

وأضاف «البطوطي» أنه يجب أن تحافظ السياحة المستدامة أيضًا على مستوى عالٍ من رضا السائحين والتي تتضمن تجربة مفيدة لهم وزيادة وعيهم بقضايا الاستدامة وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة بينهم.