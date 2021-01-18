شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التطرف اليميني واليساري خطر على المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التطرف بطرفيه، سواء أكان تطرفا يمينيا أو يساريا، يمثل خطرا كبيرا على المجتمعات، فالتيارات اليمينية تتخذ من الأديان متاجرة بسوء فهم أو قصد، فهناك مستأجرون يخربون بلادهم ويكافأون عن تخريب بلادهم، ونفس القضية تنطبق على التطرف اليسارى.

وقال وزير الأوقاف في كلمته اليوم الإثنين، خلال فعاليات «استراتيجية بناء الوعي 2021م» التي تعقدها وزارة الأوقاف، تحت عنوان: «قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره»، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من الأئمة والواعظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مخاطر الإلحاد في عالمنا الإسلامى ممول، فهدفنا هو تصحيح المفاهيم المغلوطة، معلنا إطلاق مبادرة استراتيجية لبناء الوعى.