شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «القضاء الإداري» بالمنصورة تنظر 3 قضايا «منع صحافيين من أداء عملهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، الثلاثاء، ولأول مرة قضايا بمنع صحافيين من أداء عملهم الصحفي ومنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة .

حيث تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 3 دعوات رفعها الزملاء غادة عبدالحافظ «المصري اليوم» ومنى باشا من «بوابة الأهرام»، وتامر المهدى من «مؤسسة ولاد البلد» والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين ضد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإلغاء قراره السلبى بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب «الواتس آب» الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون .

وجاء بعرائض الدعاوى الثلاث والتي رفعها وائل غالى المحامي وكيلا عن الصحفيين الثلاث: «طعنا بإلغاء قرار محافظ الدقهلية السلبي الصادر بالامتناع عن تمكين الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك عدم تمكينها من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وفرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملها من حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة أسوة بالصحافين الآخرين» .

وذكرت الدعاوى«أن الطاعنين صحافيين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحافيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل محافظة الدقهلية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وكل عمل صحافي».

وأشارت صحيفة الدعوى «أن الدستور والقانون كفل حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن ( للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار»، كما حظرت المادة/10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها ( يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.)

وأضافت «وفقا للمادة/ 12 من قانون الصحافة المشار إليه يمنح الصحافي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بنصها ( للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك )، كما أن المادة /11 من القانون ذاته أيضا تنص على أن (مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.)

وأكدت الدعاوى أن المحافظ المطعون ضده بصفته قد قام بمنع الطاعنين من أداء عملهم منذ بداية يونيو 2020 واستعمل سلطة وظيفته بالامتناع عن إصدار قراره بالتعامل مع الطاعنين باعتبارهم صحافيين وصولا لوقف أحكام قانون الصحافة المشار إليه وبخاصة المواد 9، 10، 11، 12 من القانون 180 لسنة 2018.

وقامت المحافظة بحذف أرقام هواتفهم والمستخدم والمملوك لهم من الجروب المسمى ( الصحافة والإعلام )، والتابع لموقع «الواتس آب»، والمنشئ من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للتواصل مع السادة الصحافين قاصدا بقراره حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو اتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف ،كما امتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع، وترتب على هذا القرار السلبي منع الطاعنين من تلقي أي إجابات على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات الإدارية المختلفة بالمخالفة لأحكام نص المادة 9، 11 من قانون الصحافة السالف، كما كان من أثر القرار السلبي منع الطاعنين من حضور كافة اللقاءات والمؤتمرات والجوالات والجلسات العامة بالمخالفة لأحكام نص المادة 12 من قانون الصحافة السالف«.

وأشارت الدعاوى «إلى أنه حيث أن القرار المطعون فيه يسبب آثارا غاية في الخطورة وذلك بالمخالفة للقانون ومنع الطاعنين من عملهم ،وهو ما سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها بفوات تغطية الأخبار واللقاءات ومنع الطاعنين عن عملهم الصحافي المقدس، ومن ثم فإن قرار المطعون عليه مخالف لأحكام القانون مما يقضى الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار».

وقال وائل غالى المحامي إن «هذه الدعاوى هي الأولى من نوعها في المحاكم المصرية وحددت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة جلسة الثلاثاء 19 يناير لنظرها جميعا وسط حضور لفيف من المحامين والصحافيين».