شكرا لقرائتكم خبر عن «القطاع الزراعي» ينظم دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم القطاع الزراعي بالوادي الجديد، بالتعاون مع النقابة الفرعية للزراعيين، دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي، اليوم الاثنين، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة بمشاركة العديد من الزراعيين وأصحاب مشروعات إنتاج الحرير والراغبين في إقامة مشروع إنتاج الحرير وتربية دودة القز.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن الدورة تتضمن شرح تفصيلي لأهداف مشروع زراعة أشجار التوت وتربية ديدان القز لإنتاج الحرير وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان القز، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير.

وأضاف، أن التدريب يتم من خلال اساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النبات بوزارة الزراعة، والمشرفين عل مشروع إنتاج الحرير بالوادي الجديد.

وقال، إن إنتاج الحرير من المشروعات الجديدة والواعدة بالمحافظة والتي نسعى إلى التوسع بها بهدف توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق إنتاجيات من الحرير الطبيعي ذو العوائد المرتفعة في ظل نجاح التجربة بمركز الداخلة والبدء في مشروع لزراعة أشجار التوت بالخارجة.

من جانبه، قال المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادي الجديد، أن النقابة تسعى دائمًا إلى التنسيق المستمر مع القطاع الزراعي، بهدف إقامة الندوات العلمية والدورات التدريبية التي تخدم الزراعيين وتخدم المجتمع بشكل متكامل.