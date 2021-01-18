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محافظ أسوان يأمر بتنفيذ مخطط عام لتوسعة الشوارع

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإثنين، بجولة ميدانية شملت شوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد، بالإضافة إلى منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان حيث أمر المحافظ بإعداد مخطط عام للعمل على توسعة شارعى شرق البندر والحدادين بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على العشوائية والإشغالات من خلال إنشاء ساحة لانتظار السيارات بما لا يتعارض مع أي مسطحات خضراء أو أشجار للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة.

ووجه إلى رفع كفاءة منطقة ومسجد الطابية مع الاستفادة من الفراغات والمساحات الفضاء بمحيطها لإعادة تخطيطها بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التي ستمتد إلى الشوارع الداخلية بها، وشدد اللواء أشرف عطية على إزالة أي لوحات أو لافتات إعلانية غير مصرح بها للحفاظ على موارد وأموال الدولة من الإهدار وتحقيق التنسيق الحضارى للمبانى التي يتم تركيب هذه اللوحات عليها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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