شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب شيش إلكترونية أخفاها راكب داخل حقائبه بمطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية، بمطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفي العربي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الشيش والسجائر الالكترونية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناء على المذكرة المقدمة، بشأن اعتزام أحد الركاب تهريب عدد من الشيش الالكترونية، بتمرير امتعة الراكب يدعى (أ .ل.م.أ)، على جهاز الاكس راى تبين وجود كثافات متماثلة الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تفتيش أمتعة الراكب وبتفتيشها تلاحظ وجود شيش الكترونية لم يقر عنها.

وقدرت قيمة المضبوطات للأغراض الجمركية بـ 300 ألف جنيه، والرسوم المعرضة للضياع 600 ألف جنيه .

تم تحرير محضر جمركى بالواقعة ضد الراكب.