شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار تنهي حياة سباك على يد عامل بالإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع سباك حياته ثمنًا لـوصلة هزار مع عامل، في منطقة المنتزة، شرق الإسكندرية، إذ تربص به الأخير وتعدى عليه بسلاح أبيض، فأرداه قتيلا.

الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة، التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المنتزه، من إحدى المستشفيات يفيد وصول أحد الأشخاص مصاب بجرح طعني وتوفى فور وصوله.

توجه ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وبالفحص تبين وجود جثة (إيهاب.م.ي)، 36 سنة، سباك، وبمناظرتها تبين إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيسر وقطع في الشريان الرئيسي.

وبسؤال الشهود أفادوا بحدوث مشاجرة بين المتوفى وآخر يدعى (محمود.أ) بسبب خلافات سابقة، وتعدى الأخير على المتوفي بسلاح أبيض ولاذ بالفرار.

تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم في أحد الأكمنة المعدة له بأماكن تردده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه الواقعة.

وقرر أنه قبل الحادث بيومين دخل معه المجني عليه في وصلة هزار مما أثار حفيظته لشعوره بالإهانة، ويوم الحادث حاول معاتبة المجني عليه ولكنه سخر منه ونشبت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض «كتر».

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه كان في حالة دفاع عن النفس لأن المجن عليه هدده بسكين كبير الحجم ولم يقصد قتله.

وفور إنتهاء التحقيقات، أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.