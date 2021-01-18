شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة لتوفير أجهزة تنفس صناعي لمستشفى التأمين الصحي بفوه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، فوه، مطوبس بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب النقص الشديد في أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى التأمين الصحي بفوه.

وقال «الصمودي» إنه في ظل انتشار وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين، وعدم توفر أسرَّة عناية مركزة مما يؤثر سلبًا على الخدمة الطبية اللازمة وحياة المصابين، وفي ظل عدم تشغيل مستشفى فوه للتأمين الصحي، أرجو الإحاطة بتوفير أجهزة التنفس الصناعي اللازمه لها على وجه السرعة لمواجهة الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا.

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