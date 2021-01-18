شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون كنسي يوضح.. لماذا تختلف أيام البرامون من عام لآخر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الكنائس الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، صلوات عيد الغطاس المجيد بصلاة عشية برامون الغطاس، وهو الأمر الذي يختلف عن العام الماضي، حيث يأتي البرامون لمدة يوم واحد.

وقال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي، وراعي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل هذا العام ببرامون الميلاد لمدة يوم واحد هو الاثنين، والعيد الثلاثاء، حيث ‫يبدأ الاحتفال من العشية الاثنين مساءً بالطقس السنوي وليس الكيهكي ‫وتُقرأ قراءات البرامون في اليومين وكذلك ألحان ومردات البرامون في هذا اليوم.

والبرامون كلمة يونانية صحتها «البرامونى» وتعنى خلاف العادة أو فوق العادة وهى تعنى استعداد فوق العادة للعيد، والهدف هو ممارسة تقشف فوق العادة في اليوم السابق للعيد حتى يزداد الإحساس بالعيد واستعداداً للعيد.

‫ولفت عزت، إلى أن الصوم يعامل معاملة اصوام الأربعاء والجمعة والصوم الكبير (بدون اسماك).

أضاف القس يوساب، أن أيام «البرامون» تسبق عيدي الميلاد والغطاس، ويكون صيامها من الدرجة الأولى، حيث لا يسمح فيه بأكل السمك ويصام انقطاعيًا عن الأكل والشرب حتى المساء.

ولهذا السبب لا يوجد «برامون» قبل عيد القيامة المجيد، لأن الصوم الكبير الذي يسبقه، الذي يبلغ عدد أيامه 55 يومًا، هو «صوم من الدرجة الأولى» بطبيعة الحال.

كما يصاحب أيام البرامون قراءات خاصة في الكنيسة، وتختلف بحسب مدة أيام البرامون أيامه غير ثابتة تتحدد مدة «البرامون» بحسب موقع يوم العيد في أيام الأسبوع.

وكشف أستاذ القانون الكنسي، أنه بحساب بسيط يتم معرفة أيام البراون، فإذا جاء العيد في يوم الأحد، يأتي البرامون في أيام الجمعة والسبت، وإذا جاء العيد في يوم الاثنين، يأتي البرامون في أيام الجمعة والسبت والأحد، أما باقي الأيام، فقط اليوم الذي يسبق العيد مباشرة. لافتا إلى أنه في هذا العام يأتي عيد الميلاد المجيد يوم الخميس، وهو يعني أن البرامون سيكون يوما واحدًا هو الأربعاء.

يذكر ان التشديدات الأمنية المحكمة لتأمين عيد الغطاس المجيد، مستمرة بكنائس المنيا، بغلق لعدد من الشوارع المحيطة لمقار الكنائس والمطرانيات.