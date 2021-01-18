شكرا لقرائتكم خبر عن مُقدمة البلاغ تكشف تفاصيل مثيرة في قضية مُدعي السرطان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حنان محمد العزب، صاحبة البلاغ ضد مُدعي الإصابة بالسرطان، أن محمد قمصان جاء إليها من عدة سنوات، وطلب منها الدخول إلى مجموعات مصابي السرطان، موضحةً أن مجموعتهم كبيرة جدًا وضمته إليهم بالفعل.

وتابعت «العزب» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أنها طلبت من محمد قمصان الحضور للتعرف على باقي المرضى لكنه كان يرفض ويتحجج بأشياء عديدة، موضحةً أنه وضع صورة مريض آخر وأدعى أنها صورته وهو ما أثار شكوكها تجاهه لأن «المجموعة عارفين بعضهم»، كما أنه لا يوجد له صورة واحدة في المستشفى.

وأضافت «العزب» أن محمد قمصان حين كتب أن العلاج فشل معه أثر على الجميع نفسيًا، وجعل البعض منهم يتوقف عن العلاج وهو ما كشفه أيضًا، كما أنه أخذ وصية إحدى المتوفيات بسبب السرطان ونشرها على صفحته وأدعى أنها وصيته، مشيرةً إلى أنها تواصلت معه ولكن رده كان عنيفًا معها.

وأوضحت حنان العزب أن والدة محمد قمصان بالتأكيد تعرف أنها أدعى المرض واستغلال ذلك في النصب على الناس، متابعةً أنها تحدثت معه عدة مرات وطلبت منه الحقيقة أو إحضار ورقة تثبت أنه مريض بالسرطان، ولكنه لم يفعل بل قال «محدش ليه عندي حاجة».