شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار في قرية صفط الشرقية بالمنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية صفط الشرقية، التابعة لمركز المنيا، إنهيار عقار مبني بالطوب اللبن، مكون من دورين، دون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإنهيار عقار بالطوب اللبني، مكون من دورين، ملك عبدالواحد فوزي رياض، بقرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، دون أضرار بشرية.

انتقل فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم إخلاء المنزل من السكان، وتوفير مسكن بديل لهم «منزل شقيقة» وتم فصل التيار الكهربائي، والمياه، كما تم فرض كردون أمني حفاظًا على حياة المواطنين، وتم التنبيه بإعداد تقرير فني من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.