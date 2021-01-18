شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: إجراء 54 ألف عملية جراحية لمرضى القلب ببني سويف مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، إن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين في بني سويف، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 أشهر (3600 جنيه شهريًا)، أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 أشهر، أو بسهم القلب ب،250 جنيه.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح أن جمعية الأورمان نفذت عدد (4200) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.