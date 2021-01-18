شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يشدد على تطبيق «إجراءات كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية للأحياء فيما يخص كافة المخالفات، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات التنفيذية والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وناشد «صقر» في تصريحات صحفية، الإثنين، المواطنين بالالتزام بتنفيذ القرارات والاجراءات لمواجهة كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمر للمصالح الحكومية والمنشآت العامة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار أجهزة المحافظة في تسيير حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين على الفور من غرامة وغلق المنشأة المخالفة، لافتا إلى أن نسب الالتزام كبيرة وتزيد باستمرار وعلى المواطنين التزام الإجراءات التي أقرتها الدولة حفاظا على سلامتهم.

كما وجه محافظ السويس بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية بالمحافظة فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على المتابعة المستمرة من الأحياء لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها الخاصة بأزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد صقر على تطبيق وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات الامنية والاحياء لتطبيق الغرامة على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافتيريات مع غلق المنشأة المخالفة، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.