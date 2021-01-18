شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المركزية للحدائق»: من المنتظر حدوث تزاوج بين الزرافات في «الحيوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحديقة كان لديها زرافة واحدة فقط وتم التوصل بنظام البدل لإحضار 3 زرافات جدد من جنوب إفريقيا وذلك بدون أي تكلفة على الدولة، موضحًا أن الزرافات مرت بفترة حجر بيطري بحيث لو ظهرت أي مشكلات تكون محسوبة على المُصدر.

وقال «رجائي» في مداخلة مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، الإثنين، إنه أثناء فترة الحجر البيطري نفقت زرافة واحدة ليصبح في الحديقة الآن 3 زرافات وهم يحصلون على كل الرعاية الصحية، حيث تم تهيئة بيت الزراف وسط إعداد كامل له ومحاط بـ 2 فدان لأن الحيوان يحب المشي في المناطق الواسعة.

وأوضح أنه من المنتظر حدوث تزاوج وبالتالي زيادة أعداد الزرافات في الحديقة، متابعًا في سياق آخر أن الفيل والزرافات والنمور من أهم الحيوانات في الحديقة وسيتم تحنيط الفيل في المتحف الحيواني، مشيرًا إلى أن بيت الفيل القديم هو أثري وقديم ولكنه بحاجة إلى تطوير وتوسيع وإضافة 2 فدان ونصف ليمارس الفيل سلوكه الطبيعي وجار تجهيزه طبقًا لمعايير جديدة وبحيرات من الطمي.