شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق احتياجات مواطني قرى إدفو ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان توثيق احتياجات قرى إدفو على الطبيعة وعمل تسجيلات مع المواطنين بمرافقة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز إدفو ورؤساء الوحدات المحلية لقرى القنان والبصيلية قبلي ووادي الصعايدة والرمادي بحري والرمادي قبلي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي من ضمنها قرى مركز إدفو.

وأجرى فريق المكلف من قبل المحافظة ووزارة التنمية المحلية عدة لقاءات مع المواطنين بهذه القرى تناولت احتياجاتهم والمشكلات التي يعانون منها.

وتستكمل الزيارات خلال اليومين المقبلين لقرى أخرى متنوعة، تشمل كل الوحدات المحلية وبعض النماذج للمشكلات التي تعاني منها هذه القرى في كل القطاعات المختلفة.