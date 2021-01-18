شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة وتوسعة المسار السياحي في مدخل كوبري البغدادي جنوبي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بمتابعة أعمال التوسعة وأعمال النظافة على طول المسار السياحي ومدخل كوبري البغدادي بجنوب الأقصر.
كما تم رفع مخلفات وناتج تطهير المروي المائي على طول المسار السياحي، وتابعت قرية الروافعة أعمال نظافة وتجميل المنطقة من كمين البغدادي حتى كوبرى الجمالين.
جدير بالذكر أن محافظ الأقصر أطلق إشارة البدء في توسعة طريق المسار السياحي منذ أقل من أسبوعين لخدمة أهالي المحافظة، والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية والسيارات الخاصة.
وفي سياق متصل، قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبي الطريق، وجاري استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.
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