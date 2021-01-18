شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة وتوسعة المسار السياحي في مدخل كوبري البغدادي جنوبي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بمتابعة أعمال التوسعة وأعمال النظافة على طول المسار السياحي ومدخل كوبري البغدادي بجنوب الأقصر.

كما تم رفع مخلفات وناتج تطهير المروي المائي على طول المسار السياحي، وتابعت قرية الروافعة أعمال نظافة وتجميل المنطقة من كمين البغدادي حتى كوبرى الجمالين.

جدير بالذكر أن محافظ الأقصر أطلق إشارة البدء في توسعة طريق المسار السياحي منذ أقل من أسبوعين لخدمة أهالي المحافظة، والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية والسيارات الخاصة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبي الطريق، وجاري استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.