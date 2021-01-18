شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 400 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، اليوم الاثنين ، بزيارة تفقدية لمركز ومدينة منيا القمح ، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجارية بالقرى التابعة لرئاسة المركز ، وذلك في إطار جولته التفقدية لمتابعة مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بطريق التلين ، حيث تلاحظ له تراكم أكوام القمامة والمخلفات على جانبي الطريق، ليأمر رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفعها فوراً لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع مخلفات التطهير من على جانبي الترع لتوسعة الطريق وإعادة الوجه الجمالي والحضاري.

توجه محافظ الشرقية لقرية الربعمائة لمتابعة سير انتظام العامل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالقرية ، والتي تعمل بطاقة استيعابية 400م3 / اليوم لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة ، والتقي المحافظ بالعاملين بالمحطة، واستمع منهم إلى شرح عن آلية تشغيل المحطة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة سلامة العاملين بالمحطة.

وتابع محافظ الشرقية سير أعمال إنشاء مشروع صرف صحي التلين والقبة ، والمقام على مساحة 7 أفدنة ويشمل إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع ، بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقع العمل حرصاً على صحة العاملين بالمشروع.