شكرا لقرائتكم خبر عن جداريات تجميل بمدخل طريق الفرافرة _ ديروط في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«جداريات وتجميل» ،هذا هو الحال بمدخل طريق الفرافرة_ديروط بالوادي الجديد ،حيث يسارع مركز الفرافرة بقيادة يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة ،الزمن ،للانتهاء من تطوير مدخل هذا الطريق الذي يعد شريان جديد للحياة وأول طريق عرضى يربط الواحات بمحافظات الصعيد ضمن شبكة الطرق القومية التي تنفذها الدولة.

وتتضمن اعمال التطوير بمدخل الطريق تركيب بلدورات وغرس الاشجار والنجيل ،واقامة الجداريات التي تحمل بدورها موروثات ثقافية لأهالى الواحات.