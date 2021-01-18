شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن إلى ميناء بورتوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 14655 طن بضائع و395 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 5978 طن بضائع و50 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 8677 طن بضائع، و335 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة 4 سفن، وهي أمانة، الحرية، أمل، وادي سفاجا، بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب، وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.