شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل سقط من علو داخل مصنع بالمدينة الصناعية بالمنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل بجرح بالرأس، وغيبوبة تامة، بعد أن سقط من علو أثناء العمل بمصنع بمدينة المنيا الجديدة.

تلقلى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بإصابة صابر خلف محمد، 50 سنة، عامل، ومقيم بقرية البرجاية بمركز المنيا، سقط من علو، أثناء العمل بمصنع الرفاعي للأعلاف بالمدينة الصناعية بالمنيا الجديدة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.