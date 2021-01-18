شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 28 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الإثنين، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 28 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع جمركية مهربة و6 مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضايا بيع ازيد التسعيرة، و10 عدم الإعلان عن الأسعار، و8 عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.