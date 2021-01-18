شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة محملة بالقمح بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق وتباع، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إثر انقلاب سيارة محملة بالقمح أسفل كوبري العشرة آلاف بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا، يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالغلال أسفل كوبري العشرة آلاف بالكيلو 59 بطريق الإسكندرية الصحراوي «اتجاه القاهرة» بسبب الأمطار.

انتقل ضباط القسم والمرور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة المشار إليها والتباع، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتقلي العلاج اللازم.

وأضاف رئيس الحي، أن حمولة القمح انقلب نصفها على الطريق والنصف الآخر بالترعة دون تأثير على حركة المرور، مشيرا إلى تعيين أمن لحراسة الغلال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.